«C’est comme la mort» : La fin «très difficile» d’un champion du monde 1998

En 2005, après avoir tenté durant plusieurs mois de revenir en forme, Emmanuel Petit annonçait la fin de sa carrière à l’âge de 34 ans. Un coup de massue pour l’ancien milieu international, qui n’avait pas préparé sa retraite. De quoi l’inciter à faire de la prévention auprès de la nouvelle génération.

Sacré champion du monde avec l’équipe de France en 1998, Emmanuel Petit a mis un terme à sa carrière un peu moins de sept ans plus tard, la faute à des blessures récurrentes au genou droit. La fin de carrière de l’ancien milieu d’Arsenal et de Chelsea fut donc brutale pour lui, une expérience qui l’avait incité à prévenir la nouvelle génération.

« C'est comme si une partie de nous mourrait » « Quand on arrête le football, c'est très difficile à accepter, et c'est pourquoi on voit des joueurs âgés de 34 ou 35 ans qui tentent tout ce qu'ils peuvent pour repousser leurs limites, expliquait-il en 2013, auprès du Daily Mail. Mais au fond, on sait que la fin approche, et quand elle arrive, c'est comme la mort. Quand on ne peut plus faire ce qui nous passionne, c'est comme si une partie de nous mourrait. »