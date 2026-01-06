«Ils ont dû me couper la jambe» : Le calvaire d’un champion du monde 1998

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé par l’AS Monaco, Arsenal, le FC Barcelone puis Chelsea, Emmanuel Petit a raccroché les crampons en janvier 2005. Une retraite forcée pour le champion du monde 1998, mal au point physiquement. Il y a quelques années, le natif de Dieppe était revenu sur le calvaire enduré à la fin de sa carrière.

Avec Zinedine Zidane, auteur d’un doublé, il est l’autre buteur de la mythique finale du Mondial 1998 remportée par l’équipe de France contre le Brésil (3-0). Durant treize ans, Emmanuel Petit a porté le maillot des Bleus, totalisant 63 sélections jusqu’à son dernier match international en 2003. Quelques mois plus tard, l’ancien joueur de Monaco et d’Arsenal prenait sa retraite. Une fin de carrière marquée par de gros problèmes physiques, l’obligeant à se faire opérer au genou droit.

« Lors de l'opération, ils ont dû me couper la jambe en deux » « La seule chose que je regrette, c'est ma dernière année, où j'ai subi deux opérations importantes et où j'ai dû arrêter le football, expliquait Emmanuel Petit en 2013, auprès du Daily Mail. Lors de l'opération, ils ont dû me couper la jambe en deux. La rééducation a été très longue et très douloureuse, et je ne vois pas l'intérêt de jouer au football si l'on ressent de la douleur. Même si l'on aime ce sport, cela n'apporte aucun plaisir. Le médecin a été très honnête avec moi. Il m'a dit : "Vous avez 10 % de chances de pouvoir jouer au football au plus haut niveau. Vous pouvez courir sans aucun problème, mais jouer au football de manière professionnelle va être très difficile." »