Rupture à l’OM, la fake news qui va faire parler !

A l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg est devenu un membre incontournable de l’effectif de Roberto De Zerbi. Son importance et expérience sont bénéfiques dans le vestiaire et sur le terrain. Néanmoins, une menace transalpine plane sur son avenir d’après la presse italienne. Son agent Luca Puccinelli a remis les choses au clair en interview.

Cela fait un an et demi que Pierre-Emile Hojbjerg s’est installé à Marseille. L’international danois de 30 ans débarquait de Londres et de Tottenham par le biais d’une opération économique s’élevant à 13,5M€. Mais plus le temps est passé, malgré son importance capitale dans l’animation de Roberto De Zerbi, plus le milieu de terrain se lasserait à l’OM au point d’entrouvrir la porte à un départ.

«Pierre est concentré à 100 % sur Marseille» C’est du moins la tendance évoquée dans la presse italienne ces derniers temps dans le cadre du mercato hivernal. La Juventus serait même à l’affût avec l’intention de mettre la main sur l’ancien joueur du Bayern Munich avant que le rideau ne s’abaisse sur le marché le 2 février prochain. C’est déjà peine perdue. « Pierre est concentré à 100 % sur Marseille ». a confié Luca Puccinelli pendant une discussion avec Fabrizio Romano.