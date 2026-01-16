Nouvelle recrue à l’OM : Accord trouvé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de sang neuf en cette période de mercato hivernal, l'OM a fait depuis quelque temps d'Himad Abdelli sa priorité absolue. Une offre de 2M€ a d'ailleurs été formulée au SCO Angers afin de racheter les six derniers mois de contrat du milieu offensif algérien, qui a quant à lui déjà trouvé un accord salarial avec la direction de l'OM.

« Il faut qu’on se voie avec Pablo et Medhi. On pourrait avoir besoin de renforts, mais on verra pour les arrivées (…) Se renforcer en attaque pourrait être une solution, mais aussi au milieu ou en défense. Il faut tenir compte de nos moyens économiques et de nos objectifs », indiquait Roberto De Zerbi début janvier en conférence de presse au sujet du mercato hivernal de l'OM et des possibles renforts qui pourraient débarquer. Un discours donc assez évasif de la part du coach italien, mais de son côté, la direction de l'OM est en train d'avancer à vitesse grand V sur sa première recrue...

L'OM dégaine une offre pour Abdelli L'EQUIPE révèle en effet que l'OM continue de forcer en coulisses afin de boucler au plus vite le transfert d'Himad Abdelli (26 ans), milieu offensif du SCO Angers, et une offre de 2M€ avec divers bonus et un pourcentage à la revente vient d'ailleurs d'être formulée. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec l'écurie angevine, l'international algérien pourrait donc rapporter un joli chèque plutôt que de se diriger vers un départ libre en fin de saison.