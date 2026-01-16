Un champion d’Europe au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le PSG est sur le point de sceller une signature importante. Depuis quelques semaines, le club de la capitale négocie avec Fabian Ruiz pour une prolongation. Les deux parties seraient tombées d’accord, l’international espagnol ayant toujours donné sa priorité à la formation parisienne. Et la tendance semble se confirmer chez les Rouge-et-Bleu.

D’ici peu, le PSG va boucler une importante signature. Le club de la capitale négocie avec Fabian Ruiz autour d’une éventuelle prolongation de contrat depuis quelques semaines. Il faut dire que le bail actuel de l’international espagnol expire en juin 2027, et le milieu de terrain de 29 ans est un élément presque essentiel dans le onze de Luis Enrique.

Fabian Ruiz va prolonger au PSG AS est d’ailleurs en mesure de confirmer que le PSG est tout proche d’un accord avec Fabian Ruiz pour renouveler son contrat. L’ancien de Naples a toujours donné sa priorité à la formation parisienne et à Luis Enrique, qui le tient en haute estime. Le milieu de terrain espagnol serait même reconnaissant envers le technicien de 55 ans, qui a su révéler son véritable potentiel.