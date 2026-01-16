PSG : C'est le choc avec Luis Enrique, il confirme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, le PSG décidait de confier les commandes de son équipe à Luis Enrique. L’Espagnol est ainsi aujourd’hui l’entraîneur du club de la capitale qu’il a réussi à hisser sur le toit de l'Europe. Malgré ces succès, Luis Enrique a ses détracteurs à commencer par Daniel Riolo. Et même si ça peut choquer, il l’assume : il n’aime pas l’entraîneur du PSG.

Aujourd’hui, Luis Enrique est bien évidemment adulé par tous les supporters du PSG. Il faut dire que l’Espagnol a réussi à faire du club de la capitale la meilleure équipe d’Europe avec ce sacre en Ligue des Champions. Toutefois, tout n'a pas toujours été tout rose pour l’entraîneur parisien. En effet, Luis Enrique a dû faire avec des nombreuses et violentes critiques, à commencer par celle de Daniel Riolo, jamais tendre au micro de RMC à l'égard de l’entraîneur parisien.

« Moi je m’en fous » Daniel Riolo ne s’en cache pas : il n’aime pas Luis Enrique. Et même si cette position peut en choquer plus d’un, il n’en démord pas à propos de l’entraîneur du PSG. C’est ainsi que pour Canal Supporters, Riolo a fait savoir : « Je comprends que ça puisse choquer que je dise que je n’aime pas Luis Enrique ? Non. Pourquoi en fait ? Moi je m’en fous ».