PSG : C'est le choc avec Luis Enrique, il confirme !

En 2023, le PSG décidait de confier les commandes de son équipe à Luis Enrique. L’Espagnol est ainsi aujourd’hui l’entraîneur du club de la capitale qu’il a réussi à hisser sur le toit de l'Europe. Malgré ces succès, Luis Enrique a ses détracteurs à commencer par Daniel Riolo. Et même si ça peut choquer, il l’assume : il n’aime pas l’entraîneur du PSG.
Aujourd’hui, Luis Enrique est bien évidemment adulé par tous les supporters du PSG. Il faut dire que l’Espagnol a réussi à faire du club de la capitale la meilleure équipe d’Europe avec ce sacre en Ligue des Champions. Toutefois, tout n'a pas toujours été tout rose pour l’entraîneur parisien. En effet, Luis Enrique a dû faire avec des nombreuses et violentes critiques, à commencer par celle de Daniel Riolo, jamais tendre au micro de RMC à l'égard de l’entraîneur parisien.
« Moi je m’en fous »
Daniel Riolo ne s’en cache pas : il n’aime pas Luis Enrique. Et même si cette position peut en choquer plus d’un, il n’en démord pas à propos de l’entraîneur du PSG. C’est ainsi que pour Canal Supporters, Riolo a fait savoir : « Je comprends que ça puisse choquer que je dise que je n’aime pas Luis Enrique ? Non. Pourquoi en fait ? Moi je m’en fous ».
« Je vais toujours préférer Luis Fernandez au PSG qu’un autre Luis »
« Je l’ai toujours, moi, ce qui compte, c’est le club. Ceux qui sont, ils sont de passage. Il y en a d’autres des entraîneurs. Ce n’est pas parce que tu gagnes… En équipe de France, je préfère à l’avance Zidane alors qu’il n’a rien gagné à Deschamps qui a gagné. Je vais toujours préférer Luis Fernandez au PSG qu’un autre Luis. Ce n'est pas grave ça. Ce qui compte c’est le club », a-t-il ajouté sur Luis Enrique.