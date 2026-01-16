Racisme : Le transfert polémique au PSG ?

Depuis la finale de la Coupe du monde 2022, ça a dérapé entre l’Argentine et la France. En effet, sur les réseaux sociaux, les joueurs de l’Albiceleste, Enzo Fernandez en tête, s’étaient filmés en train de prononcer des chants racistes à l’encontre des Bleus. Le fait est qu’aujourd’hui, le joueur de Chelsea serait dans le viseur du PSG. Faut-il alors vraiment le recruter malgré la polémique ?
Vainqueurs de la Copa America en 2024, les joueurs argentins avaient ensuite dérapé sur les réseaux sociaux. Alors que la vidéo était diffusé sur le compte d’Enzo Fernandez, on pouvait les entendre chanter des propos racistes concernant l’équipe de France : « Ils jouent pour la France mais viennent d'Angola. Leur mère est nigériane. Leur père est cambodgien mais sur le passeport : Français ». La polémique a bien évidemment éclaté et depuis, Enzo Fernandez a présenté ses excuses.
Enzo Fernandez au PSG ?
Malgré ce mea culpa, l’affaire est encore bien présente dans les esprits et voilà qu’elle a refait surface ces dernières. La raison ? L’information de L’Equipe annonçant un intérêt du PSG pour Enzo Fernandez. Le joueur de Chelsea serait donc dans les petits papiers du club de la capitale, mais voilà que c’est loin de faire l’unanimité auprès des supporters du PSG étant donné ce qu’ont pu dire Enzo Fernandez et ses compatriotes.
« Est-il Luis Enrique compatible ? Oui, il est polyvalent parce qu’il a l’intelligence »
Recruter ? Ne pas recruter Enzo Fernandez ? Un véritable casse-tête pourrait attendre le PSG. Mais voilà qu’un joueur comme l’Argentin pourrait faire le plus grand bien au club de la capitale. C’est ce qu’expliquait le journaliste Dave Appadoo : « Tu peux le faire jouer en double pivot, mais aussi plus haut. C’est un type qui peut jouer 8-10 comme il peut jouer 6-8. Est-il Luis Enrique compatible ? Oui, il est polyvalent parce qu’il a l’intelligence, il bouge hyper bien, c’est un type qui marque. C’est une nouveauté chez le niveau parisien par rapport à ce qu’on a connu il y a 10 ans où (Marco) Verratti n’en mettait pas un. Maintenant, tu as des mecs qui marquent. Est-ce qu’il a la lecture du jeu d’un Vitinha ou d’un Neves ? C’est un puncheur, mais peut-être que tu as besoin d’un joueur de ce profil là. Par exemple, en attaque, je pense que (Bradley) Barcola est un moins bon footballeur que (Désiré) Doué ou (Khvicha) Kvaratskhelia. Mais son profil de prise de profondeur que les autres n’ont pas, c’est intéressant dans une équipe. Peut-être que ce profil là qu’ils n’ont pas, Luis Enrique veut l’ajouter ».
Alors, que doit faire le PSG avec Enzo Fernandez ?