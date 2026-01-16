Racisme : Le transfert polémique au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis la finale de la Coupe du monde 2022, ça a dérapé entre l’Argentine et la France. En effet, sur les réseaux sociaux, les joueurs de l’Albiceleste, Enzo Fernandez en tête, s’étaient filmés en train de prononcer des chants racistes à l’encontre des Bleus. Le fait est qu’aujourd’hui, le joueur de Chelsea serait dans le viseur du PSG. Faut-il alors vraiment le recruter malgré la polémique ?

Vainqueurs de la Copa America en 2024, les joueurs argentins avaient ensuite dérapé sur les réseaux sociaux. Alors que la vidéo était diffusé sur le compte d’Enzo Fernandez, on pouvait les entendre chanter des propos racistes concernant l’équipe de France : « Ils jouent pour la France mais viennent d'Angola. Leur mère est nigériane. Leur père est cambodgien mais sur le passeport : Français ». La polémique a bien évidemment éclaté et depuis, Enzo Fernandez a présenté ses excuses.

Enzo Fernandez au PSG ? Malgré ce mea culpa, l’affaire est encore bien présente dans les esprits et voilà qu’elle a refait surface ces dernières. La raison ? L’information de L’Equipe annonçant un intérêt du PSG pour Enzo Fernandez. Le joueur de Chelsea serait donc dans les petits papiers du club de la capitale, mais voilà que c’est loin de faire l’unanimité auprès des supporters du PSG étant donné ce qu’ont pu dire Enzo Fernandez et ses compatriotes.