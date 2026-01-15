OM : Le plan à 3 qui tourne mal à Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM aurait trouvé un accord avec Himad Abdelli pour son arrivée dans la cité phocéenne. Alors que le milieu de terrain d'Angers est entré dans sa dernière année de contrat, les Marseillais verraient d’un bon œil son arrivée en janvier. Mais il faut encore convaincre le SCO...

L’Olympique de Marseille vient de boucler une grosse opération sur le mercato avec le départ de Robinio Vaz vers l’AS Rome, pour 25 millions d’euros bonus compris. Si d’autres joueurs pourraient encore plier bagage, comme Darryl Bakola ou Angel Gomes, du renfort serait également le bienvenu. L’OM lorgne notamment Himad Abdelli, un dossier complexe.

Accord entre l’OM et Abdelli, Angers reste à convaincre Convoité par la direction phocéenne, Himad Abdelli arrive à la fin de son engagement et se verrait bien évoluer sur la pelouse du Vélodrome dès la seconde partie de saison. Un accord aurait déjà été trouvé avec l’OM, mais il faudra convaincre le troisième acteur du dossier : Angers. Et pour l’instant, ce n’est pas gagné comme l’a fait savoir Laurent Boissier, directeur du SCO.