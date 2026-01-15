OM : Le plan à 3 qui tourne mal à Marseille !

L’OM aurait trouvé un accord avec Himad Abdelli pour son arrivée dans la cité phocéenne. Alors que le milieu de terrain d'Angers est entré dans sa dernière année de contrat, les Marseillais verraient d’un bon œil son arrivée en janvier. Mais il faut encore convaincre le SCO...
L’Olympique de Marseille vient de boucler une grosse opération sur le mercato avec le départ de Robinio Vaz vers l’AS Rome, pour 25 millions d’euros bonus compris. Si d’autres joueurs pourraient encore plier bagage, comme Darryl Bakola ou Angel Gomes, du renfort serait également le bienvenu. L’OM lorgne notamment Himad Abdelli, un dossier complexe.
Accord entre l’OM et Abdelli, Angers reste à convaincre
Convoité par la direction phocéenne, Himad Abdelli arrive à la fin de son engagement et se verrait bien évoluer sur la pelouse du Vélodrome dès la seconde partie de saison. Un accord aurait déjà été trouvé avec l’OM, mais il faudra convaincre le troisième acteur du dossier : Angers. Et pour l’instant, ce n’est pas gagné comme l’a fait savoir Laurent Boissier, directeur du SCO.
« Si l’équation se fait à 3, c'est un super truc. Et s'il n'y en a que 2 qui sont contents, malheureusement ça ne va pas se faire »
« Dans un transfert, il faut que le club vendeur soit d'accord, le club acheteur et le joueur. Et si l’équation se fait à 3, c'est un super truc. Et s'il n'y en a que 2 qui sont contents, malheureusement ça ne va pas se faire, a rappelé le dirigeant angevin, interrogé par RMC. Donc, aujourd'hui, oui, trouver un équilibre, bien entendu. Himad est sollicité par l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Malheureusement, ça ne se fait pas dans le tempo qu'on aimerait que ça se fasse. Ils ne sont pas dans les conditions non plus. On fera en sorte de protéger le plus possible l'institution, le SCO. Que l'on soit respecté. Déjà, c'est la première des choses. Et puis, bien entendu, si on peut contribuer au bonheur d'Imad, on y participera parce qu'il le mérite, parce qu'il a donné beaucoup pour le club. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment du SCO d'Angers. Si c'est dans les règles de l'art, je pense qu'on est assez intelligents pour comprendre certaines choses. Il a évoqué, lui, le désir de rejoindre ce club. Il nous l'a dit clairement et précisément. Mais en tout cas, il ne faudra pas que ce soit 'des coups' pour nous. » Laurent Boissier conclut en se disant prêt à céder Himad Abdelli dès cet hiver, lorsque les conditions « seront réunies ».