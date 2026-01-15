OM : Benatia boucle son transfert, le jackpot annoncé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille et l’AS Rome ont officialisé mercredi le transfert de Robinio Vaz (18 ans), prenant ainsi la direction de la Serie A. De quoi lui permettre de voir ses émoluments augmenter fortement, avec un salaire net annuel de 1,5 million d’euros selon La Provence.

Faute d’accord pour une prolongation à l’OM, Robinio Vaz a quitté la cité phocéenne, s’engageant officiellement en faveur de l’AS Rome dans le cadre d’un transfert estimé à 25 millions d’euros bonus compris. Une opération qui fait le bonheur des dirigeants phocéens, satisfaits de pouvoir renflouer les caisses du club. L’attaquant peut quant à lui se satisfaire d’obtenir un salaire bien supérieur en Italie.

Un salaire largement revu à la hausse pour Robinio Vaz Selon les informations divulguées par La Provence, Robinio Vaz va percevoir un salaire annuel de 1,5 million d’euros net à la Roma, montant supérieur à ce que lui proposait l’Olympique de Marseille, où il touchait jusqu’à présent 10 000€ chaque mois. En cas de prolongation, les émoluments de l’attaquant aurait pu « dépasser le million annuel avec les primes » selon un proche du dossier, avec un salaire mensuel de 60 000€. Une proposition qui n’avait pas convaincu l’entourage de Robinio Vaz.