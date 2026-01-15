Bixente Lizarazu lâche Claire Keim, c’est la déception !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Habitué à s’éloigner du domicile familial durant plusieurs semaines pour commenter les grandes compétitions internationales de foot pour TF1, Bixente Lizarazu avait été contraint de fêter son anniversaire loin de sa compagne Claire Keim et de ses autres proches en 2022, avec la première Coupe du monde organisée en hiver, du côté du Qatar.

En couple depuis 2006, Bixente Lizarazu et Claire Keim sont parfois dans l’obligation de se séparer provisoirement en raison de leur calendrier chargé. Tandis que l’actrice est occupée par des tournages plusieurs fois dans l’année, le champion du monde 1998 suit quant à lui les grandes compétitions internationales pour TF1. Il y a trois ans, Lizarazu avait rejoint le Qatar durant quelques semaines pour la Coupe du monde.

Les regrets de Lizarazu de rater son anniversaire avec les siens Et pour la première fois, Bixente Lizarazu, né le 9 décembre 1969, n’avait pas pu fêter son anniversaire avec sa famille en raison de ce premier Mondial organisé en hiver. « Pour être franc, cela n’a pas été l’anniversaire le plus fun de ma vie, avait-il reconnu en 2022, dans un entretien accordé au Parisien. J’aurais évidemment préféré être avec les miens, ailleurs. Mais ce n’est pas moi qui choisis les dates du Mondial. »