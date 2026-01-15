Javier Pastore : Le PSG prépare un transfert inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en vue du prochain mercato estival, le PSG s'intéresserait à Enzo Fernandez, sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2032. Et pour boucler le transfert du milieu de terrain argentin, le club parisien pourrait bien avoir un atout de taille dans ce dossier à savoir Javier Pastore qui gère les intérêts d'Enzo Fernandez par le biais de son agence.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG devrait se montrer discret durant le mercato d'hiver, ce qui n'empêche pas les Parisiens de préparer l'été prochain. Le milieu de terrain pourrait d'ailleurs être particulièrement concerné par le mercato puisque la profondeur dans ce secteur de jeu est assez limitée.

Le PSG veut Enzo Fernandez Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, le PSG a ciblé Enzo Fernandez en vue d'un très gros transfert l'été prochain. L'international argentin se poserait des questions sur son avenir depuis le départ d'Enzo Maresca, remplacé par Liam Rosenior. Néanmoins, alors que son contrat court jusqu'en 2032 et qu'il avait été recruté pour 121M€ il y a trois ans, Enzo Fernandez pourrait faire l'objet des demandes les plus folles de la part de Chelsea.