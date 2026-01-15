Javier Pastore : Le PSG prépare un transfert inattendu !

Déjà actif en vue du prochain mercato estival, le PSG s'intéresserait à Enzo Fernandez, sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2032. Et pour boucler le transfert du milieu de terrain argentin, le club parisien pourrait bien avoir un atout de taille dans ce dossier à savoir Javier Pastore qui gère les intérêts d'Enzo Fernandez par le biais de son agence.
Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG devrait se montrer discret durant le mercato d'hiver, ce qui n'empêche pas les Parisiens de préparer l'été prochain. Le milieu de terrain pourrait d'ailleurs être particulièrement concerné par le mercato puisque la profondeur dans ce secteur de jeu est assez limitée.
Le PSG veut Enzo Fernandez
Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE, le PSG a ciblé Enzo Fernandez en vue d'un très gros transfert l'été prochain. L'international argentin se poserait des questions sur son avenir depuis le départ d'Enzo Maresca, remplacé par Liam Rosenior. Néanmoins, alors que son contrat court jusqu'en 2032 et qu'il avait été recruté pour 121M€ il y a trois ans, Enzo Fernandez pourrait faire l'objet des demandes les plus folles de la part de Chelsea.
Javier Pastore, l'homme clé du dossier
Et dans ce dossier, le PSG pourrait compter sur un atout de poids, à savoir Javier Pastore. Chouchou du Parc des Princes où il a évolué entre 2012 et 2018, El Flaco s'est reconverti dans le métier d'agents après la fin de sa carrière en 2023. Il a ainsi co-fondé l'agence « The Elegant Game » qui représente notamment Enzo Fernandez. Et compte tenu de la proximité entre Javier Pastore et Nasser Al-Khelaïfi, les discussions seront forcément très fluides, ce qui pourrait faciliter un transfert du champion du monde 2022.