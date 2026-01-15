Transfert XXL à l’OM : Un proche de Benatia boucle une opération de rêve !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille vient de boucler une grosse opération avec le départ de Robinio Vaz vers l’AS Roma. Selon les informations de La Provence, c’est le directeur sportif de la formation italienne Frederic Massara, également un grand ami de Medhi Benatia, qui aurait poussé pour l’arrivée du joueur.

C’est officiel depuis mercredi soir, Robinio Vaz n’est plus un joueur de l’OM. L’AS Rome s’est attachée les services du jeune attaquant, apparu à 19 reprises sous les ordres de Roberto De Zerbi cette saison. L’accord entre les deux clubs porte « sur un montant de 25 millions d’euros (bonus compris) et une plus-value à la revente de 10% », a fait savoir l’OM.

Massara à l’origine du départ de Robinio Vaz Dans ses colonnes du jour, La Provence révèle que Frederic Massara est à l’origine de cette grosse opération pour l’OM, l’ancien directeur sportif de Rennes désormais à la Roma, qui est également un grand ami de Medhi Benatia, ayant soufflé le nom de l’ancien Sochalien à son club.