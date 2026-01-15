Transfert : Une star de Barcelone répond cash au PSG !

Axel Cornic

Après son titre historique en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est montré assez discret sur le marché des transferts, avec seulement trois recrues lors de l’été 2025. Mais les choses pourraient très vite changer, puisque les médias britanniques annoncent un énorme coup de la part des Champions d’Europe en titre.

Quelle sera la prochaine grosse recrue du PSG ? Cet été, on a notamment vu Lucas Chevalier ainsi que Illya Zabarnyi débarquer, mais on ne peut pas vraiment dire qu’ils aient fait l’unanimité au cours des derniers mois. Ainsi, des nouveaux deals astronomiques pourraient tenter les dirigeants du club de la capitale.

Rashford au PSG ? C’est le cas en Angleterre, avec le nom de Marcus Rashford qui est régulièrement lié au PSG ces dernières années. Cela a encore une fois été le cas l’été dernier, mais l’international anglais a finalement rejoint le FC Barcelone, dans le cadre d’un prêt comportant une option d’achat estimée entre 30 et 35M€.