Départ du PSG : Coup de tonnerre confirmé avec Luis Enrique ?

Il y a un peu plus d’un an maintenant, Luis Enrique signait un nouveau contrat avec le PSG. Depuis, l’Espagnol a remporté la Ligue des Champions et est adulé par tous les fans. Mais voilà que différentes rumeurs l’annoncent actuellement sur le départ à la fin de la saison. Luis Enrique fera-t-il ses valises ? En Angleterre, la tendance se confirme…

En 2023, le PSG visait juste en nommant Luis Enrique au poste d’entraîneur. Depuis, l’Espagnol a placé le club de la capitale sur le toit du monde. Une belle histoire qui pourrait toutefois prendre prochainement fin. En effet, malgré un contrat jusqu’en 2027 à Paris, Luis Enrique voit les rumeurs l’annoncer sur le départ à l’issue de la saison. Direction Manchester United ?

« Quelqu'un qui fasse partie de l'élite mondiale des entraîneurs » Après le licenciement de Ruben Amorim, Manchester United a décidé de faire confiance à Michael Carrick jusqu’à la fin de la saison. Mais à l’été, un nouvel entraîneur débarquera et voilà que Luis Enrique, aujourd’hui au PSG, remplirait les critères recherchés. En effet, pour Sky Sports, Rob Dorsett a expliqué : « Manchester United a tiré une leçon de ses nominations précédentes, celles de Ruben Amorim et d'Erik ten Hag : il leur faut quelqu'un qui fasse partie de l'élite mondiale des entraîneurs, un grand nom qui possède la personnalité nécessaire pour gérer la taille d'un club comme Manchester United et les défis uniques qu'il représente ».