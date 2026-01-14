«Au revoir monsieur», le transfert surréaliste à l'OM !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes a signé librement et gratuitement à l'OM l'été dernier. Arrivé il y a seulement six mois à Marseille, l'international anglais serait déjà poussé vers la sortie par sa direction. D'après Daniel Riolo, Angel Gomes fera ses valises cet hiver si un point de chute lui est trouvé.

Après avoir passé cinq années au LOSC, Angel Gomes a changé d'air. En fin de contrat le 30 juin 2025, le milieu de terrain de 25 ans a rejoint l'OM librement et gratuitement quatre jours plus tard.

Mercato : L'OM veut déjà se séparer d'Angel Gomes Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Angel Gomes pourrait ne pas faire long feu à l'OM. D'après Daniel Riolo, les hautes sphères marseillaises chercheraient déjà un nouveau point de chute à leur numéro 8.