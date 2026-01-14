L’OM passe à l’attaque : L’humiliation pour Kylian Mbappé !

Festival de buts au Stade Michel-d'Ornano mardi soir, avec la qualification de l’Olympique de Marseille contre Bayeux (9-0) sur la pelouse du Stade Michel-d'Ornano. En un match, les hommes de Roberto De Zerbi ont marqué plus de buts que le Stade Malherbe de Caen, détenu par Kylian Mbappé, cette saison.
La magie de la Coupe de France a pris fin pour Bayeux, club de Régional 1, étrillé par l’Olympique de Marseille (0-9) sur la pelouse du Stade Michel-d'Ornano. Angel Gomes, Hamed Junior Traoré, Mason Greenwood, Amine Gouiri, CJ Egan-Riley et Neal Maupay ont permis au club phocéen de vivre une soirée tranquille, avec à la clé une petite humiliation pour le Stade Malherbe de Caen de Kylian Mbappé.
Neuf buts pour l’OM en un match
A la peine depuis l’arrivée de Kylian Mbappé comme actionnaire majoritaire depuis l'été 2024, Caen est aujourd’hui en National et a toujours du mal à relever la tête, pointant à la dixième place. A domicile, le bilan est peu glorieux avec trois victoires pour sept buts inscrits, soit deux de moins que l’OM mardi soir.
Sept buts pour Caen
Comme l’a souligné RMC, l’OM a marqué plus de buts à Caen en une soirée que le Stade Malherbe sur cette saison 2025/26. Yann M'Vila et ses coéquipiers ont trouvé le chemin des filets à d'Ornano qu’à quatre reprises, contre Aubagne (3-0), Le Puy (2-0), Bourg-en-Bresse (1-0), et Rouen (1-1). Gaël Clichy a été nommé sur le banc normand pendant la trêve hivernale pour tenter de redresser la situation.