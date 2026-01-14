L’OM passe à l’attaque : L’humiliation pour Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Festival de buts au Stade Michel-d'Ornano mardi soir, avec la qualification de l’Olympique de Marseille contre Bayeux (9-0) sur la pelouse du Stade Michel-d'Ornano. En un match, les hommes de Roberto De Zerbi ont marqué plus de buts que le Stade Malherbe de Caen, détenu par Kylian Mbappé, cette saison.

La magie de la Coupe de France a pris fin pour Bayeux, club de Régional 1, étrillé par l’Olympique de Marseille (0-9) sur la pelouse du Stade Michel-d'Ornano. Angel Gomes, Hamed Junior Traoré, Mason Greenwood, Amine Gouiri, CJ Egan-Riley et Neal Maupay ont permis au club phocéen de vivre une soirée tranquille, avec à la clé une petite humiliation pour le Stade Malherbe de Caen de Kylian Mbappé.

Neuf buts pour l’OM en un match A la peine depuis l’arrivée de Kylian Mbappé comme actionnaire majoritaire depuis l'été 2024, Caen est aujourd’hui en National et a toujours du mal à relever la tête, pointant à la dixième place. A domicile, le bilan est peu glorieux avec trois victoires pour sept buts inscrits, soit deux de moins que l’OM mardi soir.