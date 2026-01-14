Greenwood - OM : La décision de De Zerbi qu’il n’a pas aimé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En l’absence de Leonardo Balerdi, Facundo Medina puis Mason Greenwood ont hérité du brassard de capitaine en 16es de finale de Coupe de France contre Bayeux (9-0). Une récompense pour l’attaquant anglais de l'OM, qui apprécie pourtant peu ce rôle comme l’a révélé Roberto De Zerbi après la rencontre.

L’OM a été sans pitié face à Bayeux, décrochant facilement sa place pour les 8es de finale de la Coupe de France en étrillant la formation de R1 (9-0). Une rencontre disputée intégralement par Mason Greenwood, auteur d’un triplé et capitaine en seconde période après la sortie de Facundo Medina à la mi-temps.

« Greenwood m’a dit qu’il n’aimait pas être capitaine » Interrogé après la partie, Roberto De Zerbi a justifié sa décision, en lâchant une précision inattendue au sujet de sa star, capitaine d’un soir. « Medina, il a le sang chaud ! Idem pour Greenwood. Depuis le début de saison, il a une très bonne attitude même si après le match il m’a dit qu’il n’aimait pas être capitaine », a confié l’entraîneur de l’OM, rapporté par Le Phocéen.