Greenwood - OM : La décision de De Zerbi qu’il n’a pas aimé !

En l’absence de Leonardo Balerdi, Facundo Medina puis Mason Greenwood ont hérité du brassard de capitaine en 16es de finale de Coupe de France contre Bayeux (9-0). Une récompense pour l’attaquant anglais de l'OM, qui apprécie pourtant peu ce rôle comme l’a révélé Roberto De Zerbi après la rencontre.
L’OM a été sans pitié face à Bayeux, décrochant facilement sa place pour les 8es de finale de la Coupe de France en étrillant la formation de R1 (9-0). Une rencontre disputée intégralement par Mason Greenwood, auteur d’un triplé et capitaine en seconde période après la sortie de Facundo Medina à la mi-temps.
« Greenwood m’a dit qu’il n’aimait pas être capitaine »
Interrogé après la partie, Roberto De Zerbi a justifié sa décision, en lâchant une précision inattendue au sujet de sa star, capitaine d’un soir. « Medina, il a le sang chaud ! Idem pour Greenwood. Depuis le début de saison, il a une très bonne attitude même si après le match il m’a dit qu’il n’aimait pas être capitaine », a confié l’entraîneur de l’OM, rapporté par Le Phocéen.
« C'était facile pour nous »
« C'était facile pour nous. Ils étaient venus en nombre aujourd'hui, c'était un grand jour pour eux, un rêve, je les félicite », a réagi Greenwood après la rencontre, au micro de beIN Sports. L’attaquant de l’OM pense désormais à la suite, avec un huitième de finale contre Rennes : « Ce sera un bon match contre une belle équipe. On a perdu contre eux au début de la saison (0-1), j'espère qu'on pourra les battre cette fois et se qualifier pour le prochain tour ».