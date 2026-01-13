OM : De retour, il prépare sa vengeance contre les Marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce mardi soir, l'OM se déplace à Caen pour affronter Bayeux en seizièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui permettra à des joueurs amateurs de se distinguer à l'image de Paul Aubel qui aborde même ce match avec un sentiment de revanche.

Petit poucet de la Coupe de France, Bayeux s'apprête à défier l'OM à Caen pour le compte du dernier seizième de finale. Une rencontre particulière pour le milieu offensif du club de Régionale 1, Paul Aubel qui voit ce match comme une revanche, quelques années après avoir été envoyé en tribunes alors qu'il jouait à Granville qui défiait déjà l'OM.

Un joueur de Bayeux veut prendre sa revanche « Alors pour moi, il y avait beaucoup de sentiments, car c’était un peu une revanche. Il y a cinq, six ans, j’étais tombé sur Granville en Coupe de France contre Marseille et j’avais été en tribune à 50 minutes du coup d’envoi, juste après la connerie du coach. J’étais 19ème et il y avait 18 joueurs de pris ce jour-là. Pour moi, c’est une revanche et une fierté de pouvoir amener le club de Bayeux comme ça, sur une image comme ça, face à un très grand club de France. C’est une immense fierté et une petite revanche en plus », lâche-t-il dans une interview accordée à MadeInFoot avant de poursuivre.