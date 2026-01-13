OM : De retour, il prépare sa vengeance contre les Marseillais !

Ce mardi soir, l'OM se déplace à Caen pour affronter Bayeux en seizièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui permettra à des joueurs amateurs de se distinguer à l'image de Paul Aubel qui aborde même ce match avec un sentiment de revanche.
Petit poucet de la Coupe de France, Bayeux s'apprête à défier l'OM à Caen pour le compte du dernier seizième de finale. Une rencontre particulière pour le milieu offensif du club de Régionale 1, Paul Aubel qui voit ce match comme une revanche, quelques années après avoir été envoyé en tribunes alors qu'il jouait à Granville qui défiait déjà l'OM.
Un joueur de Bayeux veut prendre sa revanche
« Alors pour moi, il y avait beaucoup de sentiments, car c’était un peu une revanche. Il y a cinq, six ans, j’étais tombé sur Granville en Coupe de France contre Marseille et j’avais été en tribune à 50 minutes du coup d’envoi, juste après la connerie du coach. J’étais 19ème et il y avait 18 joueurs de pris ce jour-là. Pour moi, c’est une revanche et une fierté de pouvoir amener le club de Bayeux comme ça, sur une image comme ça, face à un très grand club de France. C’est une immense fierté et une petite revanche en plus », lâche-t-il dans une interview accordée à MadeInFoot avant de poursuivre.
«C’est une immense fierté et une petite revanche en plus»
« J’étais un jeune joueur. Après, je ne jouais pas beaucoup avec le coach en National 2. Je pensais ne pas jouer, mais je ne pensais pas être en tribune. Je suis parti l’année d’après justement à Bayeux en N3 et je suis revenu à Granville, car ils avaient changé de coach. Là, j’ai eu un peu plus de temps de jeu en N2, mais ça a été dur à digérer, surtout devant toute la famille qui était en tribune. C’est vraiment le coup dur. Après, c’est le foot, c’est comme ça. Nous, c’est sur un match de Coupe de France, c’est le match de notre vie, d’autres, ça leur arrive sur des matchs de Ligue des champions… Le foot, à tout niveau, peut être cruel comme il peut être beau, comme là, ce qu’on va vivre », ajoute Paul Aubel.