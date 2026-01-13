OM : C'est officiel pour ces deux attaquants !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM affronte le Bayeux FC à l'extérieur, et ce, pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi a décidé de ne pas convoquer Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. En effet, les deux attaquants ne figurent pas dans le groupe de l'OM pour le déplacement au stade Michel d'Ornano de Caen.

Après l'élimination du PSG face au PFC ce lundi soir, l'OM a rendez-vous avec le Bayeux FC ce mardi. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi se déplacent à Caen pour disputer les 16èmes de finale de la Coupe de France.

Bayeux-OM : Aubameyang est laissé au repos Comme l'a annoncé Roberto De Zerbi en conférence de presse ce lundi après-midi, il se passe des services de Pierre-Emerick Aubameyang pour le duel face au Bayeux FC. « Je lui ai donné 3-4 jours pour qu'il puisse recharger les batteries. On a suffisamment d'attaquants pour se passer de lui », a annoncé le coach de l'OM.