OM : C'est officiel pour ces deux attaquants !

Ce mardi soir, l'OM affronte le Bayeux FC à l'extérieur, et ce, pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi a décidé de ne pas convoquer Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. En effet, les deux attaquants ne figurent pas dans le groupe de l'OM pour le déplacement au stade Michel d'Ornano de Caen.
Après l'élimination du PSG face au PFC ce lundi soir, l'OM a rendez-vous avec le Bayeux FC ce mardi. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi se déplacent à Caen pour disputer les 16èmes de finale de la Coupe de France.
Bayeux-OM : Aubameyang est laissé au repos
Comme l'a annoncé Roberto De Zerbi en conférence de presse ce lundi après-midi, il se passe des services de Pierre-Emerick Aubameyang pour le duel face au Bayeux FC. « Je lui ai donné 3-4 jours pour qu'il puisse recharger les batteries. On a suffisamment d'attaquants pour se passer de lui », a annoncé le coach de l'OM.
Bayeux-OM : De Zerbi n'a pas convoqué Paixao
Sans surprise, Pierre-Emerick Aubameyang ne figure pas dans le groupe de l'OM pour le déplacement sur la pelouse du stade Michel d'Ornano. En plus du Gabonais, Igor Paixao manque également à l'appel. En effet, Roberto De Zerbi n'a pas convoqué son numéro 14 pour la confrontation face à Bayeux. Reste à savoir si la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM (35M€) est également laissée au repos, ou si elle a un pépin physique.