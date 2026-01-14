Mercato : Le Paris FC annonce cinq transferts !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En pleine lutte pour le maintien, le Paris FC va chercher à se renforcer sur ce mercato hivernal. Si le club parisien a déjà enregistré l’arrivée de Luca Koleosho, le président Pierre Ferracci a révélé ce mercredi que le PFC pourrait finalement terminer ce mois de janvier avec cinq arrivées au total.

Promu, le Paris FC souhaite absolument rester dans l’élite. Et afin de se maintenir en Ligue 1, le club parisien n’hésitera pas à s’en donner les moyens, notamment au niveau du mercato. Sur ce début de mois de janvier, le PFC a déjà agi avec la signature de l’ailier Luca Koleosho en provenance de Burnley.

« On espère arriver à cinq » Mais la direction du Paris FC le sait, cela ne sera pas suffisant. Après avoir connu un début de semaine fou avec l’élimination du PSG en Coupe de France, le président Pierre Ferracci a fait part de ses ambitions sur le mercato hivernal auprès du Parisien. « On veut prendre trois joueurs minimum, mais on espère arriver à cinq car on a un effectif qui est, quantitativement, en fonction de certaines caractéristiques et des blessures, un peu léger », confie-t-il avant de poursuivre.