OM - Transfert d'un «véritable phénomène» : L'annonce choc !

Axel Cornic

Surprise de la première partie de saison et grand espoir de l'Olympique de Marseille, Robinio Vaz est déjà parti pour s’engager en faveur de l’AS Roma. Un transfert d’un total de 25M€ qui va renflouer les caisses marseillaises, mais qui soulève pas mal de questions, en France comme en Italie.

On se demandait quand le mercato allait enfin s’animer à Marseille. Mais ce n’est pas sur le front des arrivées que les choses ont bougé, puisque l’OM va dire adieu à l’un de ses jeunes talents. Robinio Vaz devrait en effet s’engager dans les prochaines heures avec l’AS Roma.

Un joli coup à 25M€ ? L’attaquant de 18 ans était déjà en Italie mardi soir, puisqu’il a assisté à la défaite des Romains contre le Torino (2-3). Il aurait passé ses visites médicales avec succès ce mercredi et devrait donc vite signer un contrat jusqu’en juin 2031. De son côté, l’OM récupèrerait une indemnité de transfert de 25M€, bonus compris.