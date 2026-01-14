L'OM boucle un transfert XXL, l'offre impossible à refuser !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec l'OM, Robinio Vaz (18 ans) est sur le point de signer à l'AS Rome. En effet, le club olympien a accepté l'offre d'environ 25M€ (bonus compris) formulée par les Giallorossi. D'après Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport, cette proposition italienne était impossible à refuser pour l'OM.

Lors du mercato estival 2024, l'OM a déboursé environ 200 000€ pour s'attacher les services de Robinio Vaz, qui évoluait au FC Sochaux. Un an et demi plus tard, le club olympien va empocher près de 25M€ (bonus compris) grâce à la vente du crack de 18 ans.

Robinio Vaz va rapporter 25M€ à l'OM Tombé sous le charme de Robinio Vaz, l'AS Rome a dégainé une offre d'environ 25M€ (bonus compris) à l'OM. Une proposition acceptée par le club marseillais. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a lâché ses vérités sur la vente de Robinio Vaz.