L'OM boucle un transfert XXL, l'offre impossible à refuser !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec l'OM, Robinio Vaz (18 ans) est sur le point de signer à l'AS Rome. En effet, le club olympien a accepté l'offre d'environ 25M€ (bonus compris) formulée par les Giallorossi. D'après Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport, cette proposition italienne était impossible à refuser pour l'OM.
Lors du mercato estival 2024, l'OM a déboursé environ 200 000€ pour s'attacher les services de Robinio Vaz, qui évoluait au FC Sochaux. Un an et demi plus tard, le club olympien va empocher près de 25M€ (bonus compris) grâce à la vente du crack de 18 ans.
Robinio Vaz va rapporter 25M€ à l'OM
Tombé sous le charme de Robinio Vaz, l'AS Rome a dégainé une offre d'environ 25M€ (bonus compris) à l'OM. Une proposition acceptée par le club marseillais. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a lâché ses vérités sur la vente de Robinio Vaz.
«Evidemment que tu ne peux pas refuser ça»
« Les ventes de Robinio Vaz et de Darryl Bakola, également annoncé sur le départ ? Il y a des enjeux pour les agents, pour le joueur qui veut le salaire maintenant, car il ne sait pas ce que l’avenir lui réserve. Pour le club, qui a besoin, surtout en France, de rentrer de l’argent, quand tu l’as acheté 200 000€, tu le revends 25M€. Evidemment que les mecs doivent aussi faire du bilan comptable. On est dans un championnat où il n'y a plus d’argent. Evidemment que tu ne peux pas refuser ça », a révélé Daniel Riolo, journaliste chez RMC Sport.