Dembélé - Barcola : Le mercato du PSG s'embrase !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola devraient bientôt rempiler avec le PSG. En effet, les hautes sphères du club de la capitale auraient lancé les négociations avec leurs deux attaquants français, et ce, pour sécuriser leur avenir. Reste à savoir si le PSG trouvera un accord final avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Le 12 aout 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a arraché Ousmane Dembélé au FC Barcelone. En effet, l'écurie rouge et bleu a levé la clause libératoire à 50M€ de l'attaquant de 28 ans. Ayant paraphé un bail de cinq saisons lors de son arrivée à Paris, Ousmane Dembélé est lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2028.

Mercato : Le PSG veut prolonger Dembélé et Barcola 19 jours après Ousmane Dembélé, le PSG a officialisé la signature de Bradley Barcola. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a formulé une offre d'environ 45M€ pour faire plier la direction de l'OL. A l'instar de son compatriote français, Bradley Barcola a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu'au 30 juin 2028.