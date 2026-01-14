Qatar - PSG : Sarkozy intervient après la catastrophe !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi soir, le PSG a subi une grosse déconvenue en étant éliminé de la Coupe de France par le Paris FC (0-1). Une contre-performance importante pour la bande à Luis Enrique, mais un exploit retentissant pour le petit poucet parisien. Président du PFC, Pierre Ferracci a raconté comment Nasser Al-Khelaïfi ou encore Nicolas Sarkozy l’avaient félicité.

Un véritable exploit. Lundi soir, le Paris FC a fait tomber le PSG au Parc des Princes. Les hommes de Stéphane Gilli ont réussi à éliminer ceux de Luis Enrique de la Coupe de France avec une victoire pleine de caractère. Ayant sorti le double vainqueur en titre, le PFC s’offre une victoire majeure, mais également symbolique.

Le PSG s’est fait avoir Car après avoir chuté une semaine plus tôt face à cette même équipe du PSG en championnat (2-1), le Paris FC s’est donc offert le scalp d’un PSG beaucoup trop suffisant et maladroit devant le but. Auprès du Parisien, Pierre Ferracci a révélé comment Nasser Al-Khelaïfi ou encore Nicolas Sarkozy l’avaient félicité pour cette performance.