Qatar - PSG : Sarkozy intervient après la catastrophe !

Ce lundi soir, le PSG a subi une grosse déconvenue en étant éliminé de la Coupe de France par le Paris FC (0-1). Une contre-performance importante pour la bande à Luis Enrique, mais un exploit retentissant pour le petit poucet parisien. Président du PFC, Pierre Ferracci a raconté comment Nasser Al-Khelaïfi ou encore Nicolas Sarkozy l’avaient félicité.
Un véritable exploit. Lundi soir, le Paris FC a fait tomber le PSG au Parc des Princes. Les hommes de Stéphane Gilli ont réussi à éliminer ceux de Luis Enrique de la Coupe de France avec une victoire pleine de caractère. Ayant sorti le double vainqueur en titre, le PFC s’offre une victoire majeure, mais également symbolique.
Le PSG s’est fait avoir
Car après avoir chuté une semaine plus tôt face à cette même équipe du PSG en championnat (2-1), le Paris FC s’est donc offert le scalp d’un PSG beaucoup trop suffisant et maladroit devant le but. Auprès du Parisien, Pierre Ferracci a révélé comment Nasser Al-Khelaïfi ou encore Nicolas Sarkozy l’avaient félicité pour cette performance.
« Ils étaient déçus, comme Sarkozy »
« Nasser (Al-Khelaïfi) n’était pas au match mais il m’a envoyé un message de félicitations. Campos (conseiller sportif du PSG) et Melero (directeur général) nous ont félicités aussi, même s’ils étaient déçus, comme Sarkozy… Mais on a des rapports corrects et de qualité avec le PSG. Il n’y a pas de sujet avec ça. Maintenant, ils ont le championnat et la Ligue des champions pour se rattraper », a ainsi confié le président du Paris FC.