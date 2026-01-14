«Vas-y dégage» : Deux joueurs éjectés de l'OM, le craquage sur le mercato !

Amadou Diawara

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo s'est lâché sur le mercato de l'OM. Alors que Robinio Vaz et Darryl Bakola auraient réclamer une somme XXL pour prolonger leur séjour à Marseille, le journaliste de RMC Sport a affirmé qu'il fallait à tout prix boucler leurs départs.

En fin de contrat le 30 juin 2028, Robinio Vaz a négocié une prolongation avec la direction de l'OM. Alors que les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre, le crack de 18 ans va rejoindre l'AS Rome lors de ce mercato hivernal, et ce, pour une somme proche de 25M€ (bonus compris). Si le transfert de Darryl Bakola est loin d'être bouclé, sa situation à l'OM est similaire à celle de Robinio Vaz. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir.

«La porte est là» « J’ai entendu Jérôme Rothen tout à l’heure, je ne suis pas d'accord avec lui. Il a dit que c’était l’OM qui avait vendu un projet, les jeunes, donc c'est un peu mytho. Il critiquait. Mais non Jérôme. Si les deux jeunes arrivent avec des prétentions salariales hors du commun alors qu'ils ont peu joué et qu'il y a déjà des joueurs devant... Vaz, si on admet qu’il a vachement prouvé au point de ne pas accepter une forte revalorisation, mais qu'il en veut encore plus... Bakola a de grosses prétentions, alors qu'il a joué un match et il n’accepte rien, allant à l’encontre du fameux rêve que les jeunes ont envie de rester dans leur club... », a pesté Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.