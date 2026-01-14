OM : Riolo annonce le transfert d'un prodige !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Robinio Vaz est destiné à rejoindre l'AS Rome cet hiver. En effet, la signature du crack de 18 ans devrait être officialisée ce mercredi. Après Robinio Vaz, l'OM de Pablo Longoria devrait finaliser le transfert de Darryl Bakola. Du moins, c'est ce qu'affirme Daniel Riolo.

Transféré à l'OM pour une somme proche de 200 000€ lors de l'été 2024, Robinio Vaz va être vendu au prix fort cet hiver. Engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le club marseillais, le crack de 18 ans est en passe d'être transféré à l'AS Rome, et ce, pour un montant avoisinant les 25M€ (bonus compris). Alors que l'opération est bouclée, l'officialisation devrait intervenir ce mercredi.

Mercato - OM : Robinio Vaz va signer à l'AS Rome Après Robinio Vaz, l'OM devrait boucler le départ d'un autre crack de son effectif. A en croire Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Darryl Bakola (18 ans) devrait également changer d'air lors de ce mercato hivernal.