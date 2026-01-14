C'est signé, l'annonce du PSG est imminente !

Amadou Diawara

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2029 avec le PSG, Willian Pacho aurait rempilé. Si le club de la capitale n'a rien officialisé pour le moment, le défenseur central de 24 ans aurait tout de même déjà signé un nouveau contrat. En effet, le bail de Willian Pacho aurait été étendu d'une année, soit jusqu'en 2030.

Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a bouclé la signature de Willian Pacho. Grâce à une offensive à hauteur de 40M€, le club de la capitale a fait plier la direction de l'Eintracht Francfort.

Mercato : Pacho a signé un nouveau contrat avec le PSG Lors de son arrivée au PSG, Willian Pacho a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Et alors que l'international équatorien brille sous les couleurs rouge et bleu, les hautes sphères parisiennes lui ont proposé un nouveau contrat.