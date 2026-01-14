C'est signé, l'annonce du PSG est imminente !

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2029 avec le PSG, Willian Pacho aurait rempilé. Si le club de la capitale n'a rien officialisé pour le moment, le défenseur central de 24 ans aurait tout de même déjà signé un nouveau contrat. En effet, le bail de Willian Pacho aurait été étendu d'une année, soit jusqu'en 2030.
Lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a bouclé la signature de Willian Pacho. Grâce à une offensive à hauteur de 40M€, le club de la capitale a fait plier la direction de l'Eintracht Francfort.
Mercato : Pacho a signé un nouveau contrat avec le PSG
Lors de son arrivée au PSG, Willian Pacho a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Et alors que l'international équatorien brille sous les couleurs rouge et bleu, les hautes sphères parisiennes lui ont proposé un nouveau contrat.
PSG : Pacho est engagé jusqu'au 30 juin 2030
Selon les informations de L'Equipe, Willian Pacho aurait trouvé un accord contractuel avec le PSG. D'ailleurs, le numéro 51 de Luis Enrique aurait déjà paraphé son nouveau bail ces derniers jours. Désormais, Willian Pacho est lié au PSG jusqu'au 30 juin 2030. Comme l'a indiqué le média français, il ne manquerait donc plus que l'officialisation de la prolongation du défenseur central de 24 ans.