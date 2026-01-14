PSG : Négociations secrètes pour Lionel Messi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De 2021 à 2023, Lionel Messi aura porté les couleurs du PSG. Si son passage au sein du club parisien n’aura pas été aussi abouti qu’espéré, le génie argentin s’est ensuite engagé en MLS, à l’Inter Miami. Mais l’octuple Ballon d’Or aurait également pu signer en Arabie Saoudite, comme l’a révélé le président d’Al-Ittihad Anmar Al Haili.

Considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi n’aura passé que deux ans au PSG. Deux années pas véritablement brillantes pour l’Argentin, qui s’est par la suite dirigé vers la MLS et l’Inter Miami.

« Je l’avais contacté à la fin de son contrat avec le PSG » Cependant, à l’instar de son grand rival Cristiano Ronaldo, Léo Messi aurait pu prendre le chemin de l’Arabie Saoudite. Président d’Al-Ittihad, Anmar Al Haili s’est exprimé à ce sujet, révélant des négociations avec « la Pulga ». « Si Messi accepte de signer avec Al Ittihad, je lui proposerai un contrat où il pourra gagner le montant qu’il souhaite, aussi longtemps qu’il le souhaite, même à vie (…) Oui, je l’avais contacté à la fin de son contrat avec le PSG », a confié ce dernier dans des propos relayés par MARCA.