Officiel : L'OM confirme le jackpot à plusieurs millions d'euros !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mercredi soir, l’OM a officialisé le départ de Robinio Vaz, arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux contre 200 000€ et transféré à l'AS Rome. Marseille a confirmé les montants évoqués pour cette opération, à savoir un transfert définitif de 25M€ bonus compris et 10 % sur une future plus-value à la revente pour l’attaquant âgé de 18 ans.

C’est désormais officiel, Robinio Vaz est un joueur de l’AS Rome. Après les adieux de l’attaquant âgé de 18 ans sur Instagram, les deux clubs ont eux aussi officialisé son transfert vers la Louve. Dans son communiqué, l’OM a confirmé les montants évoqués ces derniers jours dans cette opération.

L’OM confirme les chiffres du transfert de Vaz « L’Olympique de Marseille annonce le transfert de Robinio Vaz vers l’AS Roma dans le cadre d’un accord définitif portant sur un montant de 25 millions d’euros (bonus compris) et une plus-value à la revente de 10% », a indiqué l’OM. Une belle opération financière pour Marseille, qui l’avait recruté contre 200 000€ en provenance de Sochaux à l’été 2024.