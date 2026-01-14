OM - Officiel : Un attaquant annonce son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si les deux clubs n’ont pas encore communiqué, Robinio Vaz a fait ses adieux à l’OM sur les réseaux sociaux ce mercredi. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Sochaux, l’attaquant âgé de 18 ans est en passe de rejoindre l’AS Rome, dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€ bonus compris.

Après avoir supprimé son message d’adieu mardi, Robinio Vaz en a publié un nouveau ce mercredi. L’attaquant âgé de 18 ans s’était un peu précipité, mais il est bien sur le point de s’engager avec l’AS Rome. Une opération qui va rapporter 25M€ bonus compris à l’OM.

« Porter ce maillot a été une fierté et une expérience qui m’a fait grandir » « Il est temps pour moi d’écrire ces quelques mots. Je veux d’abord dire merci. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers, et surtout à vous, les supporters Marseillais pour l’amour, le soutien et l’énergie que vous m’avez donnés tout au long de cette aventure. Porter ce maillot a été une fierté et une expérience qui m’a fait grandir, sur le terrain comme en dehors. Je garderai des souvenirs forts de chaque moment passé ici », a déclaré Robinio Vaz, dans un message publié sur Instagram.