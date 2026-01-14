Nouvelle arrivée à l'OM : La presse italienne vend la mèche !

Axel Cornic

Nous sommes quasiment à la moitié du mercato hivernal et l’Olympique de Marseille n’a pour le moment pas fait grands choses. Robinio Vaz est certes sur le point de quitter le club pour rejoindre l’AS Roma, mais on attend toujours la première recrue marseillaise.

L’été dernier, l’OM s’est montré très actif, avec pas moins d’une douzaine de nouvelles recrues. Naturel donc qu’on s’attende à des mouvements ambitieux en ce mois de janvier, surtout avec 25M€ qui devraient venir renflouer les caisses du club avec le transfert de Robinio Vaz.

L’OM prêt à passer à l’action ? Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines, mais aucune piste ne semble vraiment se préciser. Pourtant, l’OM aurait besoin de quelques renforts à certains postes, comme avec une doublure de Mason Greenwood ainsi qu’un remplaçant pour un Amir Murillo pas vraiment convaincant. Et pour cela, les dirigeants marseillais ont peut-être trouvé leur bonheur en Espagne...