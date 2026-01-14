La rupture déjà annoncée qui va rapporter gros à l'OM !

Considéré comme l’un des grands espoirs de l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz est déjà parti. L’attaquant de 18 ans devrait signer dans les prochaines heures un contrat jusqu’en 2031 aves l’AS Roma, dans le cadre d’un transfert à 25M€, bonus compris.
C’est déjà terminé. On a souvent reproché à l’OM de ne pas compter assez sur les jeunes, mais la tendance semblait pouvoir s’inverser avec Robinio Vaz. Performant pour ses débuts, l’attaquant va toutefois déjà faire ses valises...
La Roma va accueillir Robinio Vaz
Il est déjà en Italie, où il aurait passé avec succès ses visites médicales et devrait bientôt signer avec son nouveau club. Les supporters de l’AS Roma ont d’ailleurs très envie de voir les premières prestations de leur nouvelle recrue, qui a une place à prendre puisque ni Evan Ferguson ni Artem Dovbyk n’ont convaincu à la pointe de l’attaque.
Et pense déjà à un départ ?
Mais les Giallorossi semblent déjà avoir un plan pour revendre le jeune français ! D’après les informations de TMW, l'AS Roma est persuadée de pouvoir faire une belle plus-value avec un départ de Robinio Vaz dans les prochaines années. C’est une très bonne nouvelle pour l’OM, qui aurait inséré une clause de 10% sur la revente du joueur.