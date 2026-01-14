La rupture déjà annoncée qui va rapporter gros à l'OM !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des grands espoirs de l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz est déjà parti. L’attaquant de 18 ans devrait signer dans les prochaines heures un contrat jusqu’en 2031 aves l’AS Roma, dans le cadre d’un transfert à 25M€, bonus compris.

C’est déjà terminé. On a souvent reproché à l’OM de ne pas compter assez sur les jeunes, mais la tendance semblait pouvoir s’inverser avec Robinio Vaz. Performant pour ses débuts, l’attaquant va toutefois déjà faire ses valises...

La Roma va accueillir Robinio Vaz Il est déjà en Italie, où il aurait passé avec succès ses visites médicales et devrait bientôt signer avec son nouveau club. Les supporters de l’AS Roma ont d’ailleurs très envie de voir les premières prestations de leur nouvelle recrue, qui a une place à prendre puisque ni Evan Ferguson ni Artem Dovbyk n’ont convaincu à la pointe de l’attaque.