OM : Un joueur fait fuiter son transfert, nouveau rebondissement ?

Poussé vers la sortie par l’OM, désireux d’obtenir un gros chèque, Robinio Vaz est proche de rejoindre l’AS Rome, qui devrait s’attacher ses services sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire (25M€). Mais alors que le joueur a fait ses adieux sur les réseaux sociaux, son message a finalement été supprimé…
L’Olympique de Marseille semble en passe de boucler une opération importante en ce mois de janvier. Poussé vers la sortie après l’échec des négociations pour sa prolongation de contrat, Robinio Vaz pourrait prendre la direction de l’AS Rome, disposant d’un accord avec l’OM pour un prêt avec option d’achat obligatoire estimée à 25M€.
Robinio Vaz annonce son départ, puis supprime son message
Un dossier semblant très avancé, puisque l'attaquant de 18 ans a déjà fait ses adieux sur ses réseaux sociaux : « Peuple marseillais, tout d'abord je voulais m'adresser à vous pour vous remercier pour ce passage à l'OM, ces moments de partage et de bonheur partagé avec vous, il y a des pages plus courtes que d'autres mais importantes dans ma carrière. Merci à mes coéquipiers ». Mais Robinio Vaz a peut-être confondu vitesse et précipitation.
Une arrivée à Rome imminente
Et pour cause, la publication de l’attaquant n’est pas restée très longtemps, celle-ci ayant été supprimée quelques minutes après. Doit-on s’attendre à un rebondissement dans ce dossier ? Robinio Vaz est pourtant tout proche de rejoindre la Roma et doit passer sa visite médicale après son arrivée dans la capitale italienne ce mardi. Un contrat de cinq ans l’attend.