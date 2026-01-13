OM : Un joueur fait fuiter son transfert, nouveau rebondissement ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie par l’OM, désireux d’obtenir un gros chèque, Robinio Vaz est proche de rejoindre l’AS Rome, qui devrait s’attacher ses services sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire (25M€). Mais alors que le joueur a fait ses adieux sur les réseaux sociaux, son message a finalement été supprimé…

L’Olympique de Marseille semble en passe de boucler une opération importante en ce mois de janvier. Poussé vers la sortie après l’échec des négociations pour sa prolongation de contrat, Robinio Vaz pourrait prendre la direction de l’AS Rome, disposant d’un accord avec l’OM pour un prêt avec option d’achat obligatoire estimée à 25M€.

Robinio Vaz annonce son départ, puis supprime son message Un dossier semblant très avancé, puisque l'attaquant de 18 ans a déjà fait ses adieux sur ses réseaux sociaux : « Peuple marseillais, tout d'abord je voulais m'adresser à vous pour vous remercier pour ce passage à l'OM, ces moments de partage et de bonheur partagé avec vous, il y a des pages plus courtes que d'autres mais importantes dans ma carrière. Merci à mes coéquipiers ». Mais Robinio Vaz a peut-être confondu vitesse et précipitation.