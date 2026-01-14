OM - Transfert à 25M€ : L’annonce officielle à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En marge de la rencontre face au Torino (2-3) mardi soir, Gian Piero Gasperini s’est exprimé sur l’arrivée attendue de Robinio Vaz, qui n’avait pas encore été officialisée par les deux clubs. L’AS Rome a dépensé un montant estimé à 25M€ pour s’attacher les services de l’attaquant de l’OM, ce qui s’inscrit dans « un projet à très long terme ».

Un accord total a été trouvé entre l’OM et l’AS Rome pour le transfert de Robinio Vaz, arrivé mardi dans le capitale italienne. L’attaquant âgé de 18 ans, recruté par Marseille à l’été 2024 en provenance de Sochaux contre 200 000€, va s’engager avec la Louve dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€ bonus compris.

« Vaz s’inscrit dans la logique d’une équipe qui raisonne sur le long terme » En marge de la réception du Torino (2-3) mardi soir en Coupe d’Italie, Gian Piero Gasperini a été interrogé sur l’arrivée de Robinio Vaz. Au micro de Sport Mediaset, l’entraîneur de l’AS Rome a déclaré : « Si Vaz me satisfait ? Il s’inscrit dans la logique d’une équipe qui raisonne sur le long terme. C’est un projet à très long terme. »