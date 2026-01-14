Transfert à 25M€ : Le coup de théâtre inattendu à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le transfert de Robinio Vaz à l’AS Rome, estimé à 25M€ bonus compris, pourrait s’avérer être une bonne nouvelle pour Neal Maupay. Écarté du groupe depuis le début de la saison, l’attaquant âgé de 29 ans était annoncé sur le départ lors de cette période de mercato hivernal, mais pourrait finalement rester à l’OM.

Arrivé mardi à Rome, Robinio Vaz est sur le point de quitter l’OM pour s’engager avec la Louve. Marseille va récupérer 25M€ bonus compris avec la vente de l’attaquant âgé de 18 ans. Une somme qui pourrait être réinvestie afin de se renforcer, mais pas forcément en recrutant un autre joueur au même poste, selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins.

Maupay suivi par Getafe et Séville Et pour cause, l’OM en a déjà un dans son effectif qui joue très peu depuis le début de la saison : Neal Maupay. Comme indiqué par Le 10 Sport, Getafe et le FC Séville sont intéressés par le joueur âgé de 29 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028, qui n’a participé qu’à deux rencontres en Ligue 1 lors de l’exercice 2025-2026.