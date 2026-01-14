Mercato - PSG : C'est confirmé pour ce crack !

Amadou Diawara

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2027, Senny Mayulu devrait parapher un nouveau bail. En effet, le crack de 19 ans serait en pleine négociations avec la direction parisienne, et ce, pour rempiler. Le club de la capitale voulant offrir un contrat d'une longue durée à Senny Mayulu. Toutefois, les deux parties ne seraient pas encore proches de trouver un accord.

Formé au PSG, Senny Mayulu fait le plus grand bonheur de Luis Enrique. Du haut de ses 19 ans, la pépite française enchaine les performances XXL avec l'équipe première parisienne depuis de longs mois.

Le PSG négocie une prolongation avec Mayulu Alors que Senny Mayulu est engagé jusqu'au 30 juin 2027, les dirigeants du PSG compteraient sécuriser son avenir. D'après les indiscrétions de RMC Sport, divulguées ce mercredi matin, les hautes sphères parisiennes aimeraient offrir un nouveau contrat de longue durée à leur numéro 24. En ce sens, elles auraient déjà lancé les discussions avec Senny Mayulu. Une information confirmée par L'Equipe dans l'après-midi.