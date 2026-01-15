Transfert de rêve à l'OM : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le premier gros transfert de l'hiver en Ligue 1. Comme attendu, Robinio Vaz a rejoint l'AS Roma pour environ 25M€. Arrivé en Italie, le jeune attaquant qui vient de quitter l'OM n'a pas caché sa joie de rejoindre le club de la capitale italien, assurant même qu'il vivait un rêve.

Révélation de l'OM au début de la saison, Robinio Vaz est pourtant déjà parti. En effet, le club phocéen n'a pas pu refuser l'offre de 25M€ transmise par l'AS Roma qui a donc bouclé le transfert du jeune attaquant formé à Sochaux. Robinio Vaz s'est engagé avec le club italien jusqu'en 2030 et il assure qu'il est actuellement en plein rêve.

Robinio Vaz s'enflamme pour son transfert « Je suis déjà très content d’être ici. Je voulais remercier le club et la famille Friedkin de m’avoir ramené jusqu’ici (…) C’est un honneur déjà d’être ici. Je voulais remercier le club pour cette invitation. Dès les premières heures, ils m’ont invité à aller voir le match contre le Torino. Je pense que c’était un très bon match. C’était beau à voir (…) Je connaissais l’AS Roma. Je savais qu’ils ont l’un des plus grands stades d’Italie et qu’ils ont gagné 9 coupes d’Italie (...) C’est un moment de joie. C’est un moment pour grandir. Je pense que j’ai des choses à prouver ici », confie-t-il aux médias de l'AS Roma avant de poursuivre.