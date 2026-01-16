70M€ : Le transfert de «classe internationale» au PSG !

Axel Cornic

Il y a un an, le Paris Saint-Germain bouclait peut-être l’un des transferts les plus importants dans un mercato hivernal, avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. Le Géorgien a en effet totalement métamorphosé l’équipe parisienne, permettant notamment à Luis Enrique de replacer Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque.

Déjà star en Serie A, Khvicha Kvaratskhelia a franchi un palier avec sa signature au PSG en janvier 2025. Et au sein du club parisien on est très heureux de pouvoir compter sur l’ailier géorgien de 24 ans, devenu en un an un titulaire indiscutable.

« Ils ont pris un mec à un poste qui était défaillant » Dans l’After Foot de ce jeudi soir, Daniel Riolo est revenu sur ce transfert de Khvicha Kvaratskhelia, qui a couté près de 75M€ au PSG. « Le PSG n’a pas rajouté de la concurrence. Ils ont pris un mec à un poste qui était défaillant. C’est tout » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC.