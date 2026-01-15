Transfert polémique au PSG : La bonne nouvelle annoncée par Riolo !

Axel Cornic

Après avoir très peu recruté l’été dernier, le Paris Saint-Germain semble vouloir modifier quelque peu son effectif, notamment au milieu de terrain. Car en plus de la prolongation annoncée de Fabian Ruiz, le club de la capitale serait également sur les traces d’un Champion du monde argentin.

Qui pourrait venir renforcer ce PSG ? L’équipe de Luis Enrique semble collectivement très forte et à part des doublures, on ne voit pas vraiment qui pourrait véritablement élever le niveau. Et pourquoi pas une star de l’équipe d’Argentine, qui a remporté le Mondial lors de la dernière édition au Qatar !

Un gros coup au PSG ? Plusieurs sources ont en effet annoncé que le PSG serait sur les traces d’Enzo Fernandez, international argentin qui évolue actuellement à Chelsea et qui n’a pas laissé que des bons souvenirs aux supporters de l’équipe de France. C’est le cas de L’Equipe, qui a récemment expliqué qu’une signature du milieu de terrain ne serait pas pour ce mercato hivernal, mais plutôt pour celui de l’été prochain.