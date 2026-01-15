PSG : Trois signatures bouclées en urgence !

Amadou Diawara

Désireux de sécuriser l'avenir de ses hommes forts, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'active pour boucler de nombreuses prolongations. En premier lieu, les dossiers urgents sont Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Fabian Ruiz, engagés jusqu'en 2027. Alors que Willian Pacho a déjà rempilé, le PSG aurait bouclé l'affaire pour le Sénégalais et l'Espagnol.

Ces dernières semaines, le PSG travaille d'arrache-pied pour prolonger les éléments importants de l'effectif de Luis Enrique. Comme l'a affirmé le club de la capitale à L'Equipe, rien ne presse pour Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. « On a le temps », a rappelé le PSG, alors que le deux attaquants français sont engagés jusqu'au 30 juin 2028.

Mayulu, Mbaye, Ruiz : Les prolongations urgentes du PSG Au contraire, les dossiers Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Fabian Ruiz sont urgents pour le PSG. D'après L'Equipe, le club de la capitale veut les voir rempiler au plus vite, et ce, parce qu'ils sont sous contrat jusqu'au 30 juin 2027. Et heureusement pour le PSG, deux opérations sur trois sont en très bonne voie.