Ousmane Dembélé : Humiliation au PSG, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Malgré son statut de Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé est loin d'être le footballeur le mieux payé en Europe. En effet, Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern), Kylian Mbappé, Vinicius Jr (Real Madrid) et les stars du FC Barcelone auraient un meilleur salaire que le numéro 10 du PSG actuellement.

Epoustouflant lors de la deuxième partie de la saison dernière, Ousmane Dembélé a été l'un des grands artisans de la réussite du PSG. Le club de la capitale ayant réussi un incroyable quadruplé en 2024-2025 : Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France et Ligue des Champions. Logiquement, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d'Or le 22 septembre dernier au théâtre du Châtelet de Paris.

PSG : Dembélé perçoit moins d'argent que Haaland, Kane et Vinicius Jr S'il a été élu meilleur joueur du monde lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé est loin d'être le mieux payé. En effet, plusieurs stars évoluant en Europe ont un plus gros salaire que lui, comme l'a souligné Fabrice Hawkins ce jeudi après-midi.