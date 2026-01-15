Transfert - PSG : La signature imminente confirmée à l'étranger !

Axel Cornic

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a décidé d’écarter Gianluigi Donnarumma, qui a finalement signé avec Manchester City. Mais pour le remplacer, les Parisiens auraient bien aimé miser sur un cadre de l’équipe de France, même si c’est Lucas Chevalier qui a débarqué.

Le mercato estival a été assez calme à Paris, avec seulement trois recrues qui sont arrivées. Mais il y a tout de même eu un énorme changement, puisque Gianluigi Donnarumma n’est plus le gardien du PSG, puisqu’il a été remplacé par un Lucas Chevalier arrivé du LOSC.

Le PSG voulait Maignan Les dirigeants parisiens semblaient toutefois avoir un autre plan pour la succession de Donnarumma... avec Mike Maignan ! « Le PSG l'a suivi de près pour remplacer Donnarumma, avant de finalement recruter Chevalier, qui connaît actuellement des difficultés » a révélé Valentin Pauluzzi, dans un entretien accordé à MilanNews.it.