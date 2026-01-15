C'est terminé pour Paul Pogba : La séparation est confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté par l'AS Monaco l'été dernier après plusieurs mois sans jouer, Paul Pogba rêvait de retrouver son meilleur niveau et éventuellement de disputer la Coupe du monde 2026. Mais tout est plus compliqué que prévu, à tel point que pour Christophe Dugarry, la pari est déjà perdu.

Le pari était osé, et il semble déjà mal engagé. En obtenant la signature de Paul Pogba qui était libre de tout contrat l'été dernier, l'AS Monaco espérait réaliser un gros coup. Mais alors que le milieu de terrain n'a disputé que 30 minutes de jeu en tout, Thiago Scuro, directeur sportif du club du Rocher, ne se fait guère d'illusions. « Il est clair que le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas comme on pouvait l'espérer au départ », a-t-il confié en conférence de presse. Autrement dit, pour Christophe Dugarry, le pari est déjà perdu.

Christophe Dugarry l'annonce, c'est fini pour Paul Pogba « Si ce pari de Pogba est perdu ? Oui il est perdu. Après, on avait tous l’espoir, mais pas grand-monde n’y croyait sincèrement. Il faut avoir peu de respect pour le football pour imaginer que Paul Pogba pouvait jouer la Coupe du Monde », confie-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.