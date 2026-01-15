C'est terminé pour Paul Pogba : La séparation est confirmée !

Recruté par l'AS Monaco l'été dernier après plusieurs mois sans jouer, Paul Pogba rêvait de retrouver son meilleur niveau et éventuellement de disputer la Coupe du monde 2026. Mais tout est plus compliqué que prévu, à tel point que pour Christophe Dugarry, la pari est déjà perdu.
Le pari était osé, et il semble déjà mal engagé. En obtenant la signature de Paul Pogba qui était libre de tout contrat l'été dernier, l'AS Monaco espérait réaliser un gros coup. Mais alors que le milieu de terrain n'a disputé que 30 minutes de jeu en tout, Thiago Scuro, directeur sportif du club du Rocher, ne se fait guère d'illusions. « Il est clair que le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas comme on pouvait l'espérer au départ », a-t-il confié en conférence de presse. Autrement dit, pour Christophe Dugarry, le pari est déjà perdu.
« Si ce pari de Pogba est perdu ? Oui il est perdu. Après, on avait tous l’espoir, mais pas grand-monde n’y croyait sincèrement. Il faut avoir peu de respect pour le football pour imaginer que Paul Pogba pouvait jouer la Coupe du Monde », confie-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
« On espérait qu’il puisse reprendre un peu de plaisir sur le terrain, tout ce qui lui a manqué tout au long de ces années, mais il faut arrêter… Le niveau c’est autre chose. Une Coupe du Monde, je n’en parle même pas. On parle de Monaco, après on parle d’une Coupe du Monde et quoi d’autre ? Cela n’avait pas de sens », ajoute Christophe Dugarry.