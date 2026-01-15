Paul Pogba : La fin est annoncée en direct ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Thiago Scuro a évoqué la situation de Paul Pogba. Arrivé l’été dernier, le milieu de terrain est absent depuis un mois et n’a pu disputer que trois rencontres depuis le début de la saison. Si le directeur de l’AS Monaco y croit encore, il a avoué qu’une discussion à propos de son avenir s’imposera si les choses restent en l’état.

« Il est clair que le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas comme on pouvait l'espérer au départ. » En conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Wout Faes, Thiago Scuro a été interrogé sur la situation de Paul Pogba. Blessé au mollet depuis un mois, l’international français n’a toujours pas repris l’entraînement depuis et le directeur sportif de l’AS Monaco a avoué que le plan ne se déroulait pas comme prévu.

« Il y a beaucoup de choses dans le contrat de Paul qui sont différentes de ce que les gens pensent » « Tout le monde continue de travailler dur pour trouver une solution, autant le club que Paul. Il est très perturbé par le fait de devoir lutter pour être plus disponible afin d'augmenter son temps de jeu », a déclaré Thiago Scuro. Arrivé l’été dernier, Paul Pogba s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec l’AS Monaco. « Il y a beaucoup de choses dans le contrat de Paul qui sont différentes de ce que les gens pensent. Je ne pense pas que cela soit nécessaire de tout divulguer. La relation est très honnête entre l’AS Monaco et Paul. »