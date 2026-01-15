Paul Pogba : La fin est annoncée en direct ?

Présent en conférence de presse ce mercredi, Thiago Scuro a évoqué la situation de Paul Pogba. Arrivé l’été dernier, le milieu de terrain est absent depuis un mois et n’a pu disputer que trois rencontres depuis le début de la saison. Si le directeur de l’AS Monaco y croit encore, il a avoué qu’une discussion à propos de son avenir s’imposera si les choses restent en l’état.
« Il est clair que le programme et le plan pour Paul ne fonctionnent pas comme on pouvait l'espérer au départ. » En conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Wout Faes, Thiago Scuro a été interrogé sur la situation de Paul Pogba. Blessé au mollet depuis un mois, l’international français n’a toujours pas repris l’entraînement depuis et le directeur sportif de l’AS Monaco a avoué que le plan ne se déroulait pas comme prévu.
« Il y a beaucoup de choses dans le contrat de Paul qui sont différentes de ce que les gens pensent »
« Tout le monde continue de travailler dur pour trouver une solution, autant le club que Paul. Il est très perturbé par le fait de devoir lutter pour être plus disponible afin d'augmenter son temps de jeu », a déclaré Thiago Scuro. Arrivé l’été dernier, Paul Pogba s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec l’AS Monaco. « Il y a beaucoup de choses dans le contrat de Paul qui sont différentes de ce que les gens pensent. Je ne pense pas que cela soit nécessaire de tout divulguer. La relation est très honnête entre l’AS Monaco et Paul. »
« Si ça ne marche pas, les deux camps pourront s'asseoir et avoir une discussion »
Toutefois, si les choses restent en l’état, une discussion s’imposera entre l’AS Monaco et Paul Pogba. « Nous continuons de croire en notre plan et de le mettre en œuvre, même s'il prend plus de temps que prévu. Il croit aussi en lui-même et a confiance sur le fait de revenir. Vous avez toujours deux possibilités. La première est que ça marche et qu'il puisse avoir une influence bientôt sur le terrain. Si ça ne marche pas, les deux camps pourront s'asseoir et avoir une discussion pour savoir où on va. Mais ce n'est pas le moment d'avoir cette discussion. Nous sommes engagés sur le fait de trouver une solution et le ramener sur le terrain », a ajouté Thiago Scuro.