OM - Transfert à 5M€ : C’est imminent !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ces dernières semaines, des rumeurs évoquaient un intérêt de l’OM pour Branimir Mlačić, jeune défenseur central âgé de 18 ans. Un joueur qui serait suivi par plusieurs grands clubs européens et notamment l’Inter Milan. Les Nerazzurri seraient même proches de trouver un accord avec l’Hajduk Split, où le Croate est sous contrat jusqu’en juin 2029.

Le mois dernier, le média croate Germanijak annonçait que plusieurs grands européens étaient sur la piste de Branimir Mlačić, notamment l’OM. Âgé de 18 ans, le défenseur central est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec l’Hajduk Split. Le Real Madrid, ainsi que l’Inter Milan, seraient également intéressés.

L’Inter Milan proche d’un accord pour Mlačić Le journaliste Matteo Moretto indiquait que le FC Barcelone serait aussi sur la piste de Branimir Mlačić, mais ce dernier pourrait finalement se diriger vers la Serie A. Selon Rudy Galetti, l’Inter Milan serait proche d’un accord avec l’Hajduk Split pour le transfert du Croate, après l’envoie d’une nouvelle offre supérieure à 5M€.