«Marseillais», il préfère un autre club que l’OM : L’annonce qui devrait faire bondir les supporters

Bien qu’il soit né dans une ville située pas loin de Marseille, un joueur s’est confié sur son club de coeur, qui n’est pas l’OM. Marqué par son passage dans une autre formation française, le principal intéressé a expliqué que s’il devait choisir entre les deux, il ne choisirait pas le club olympien.
À 36 ans, Yohan Mollo n’en a pas encore terminé avec le football, lui qui poursuit actuellement sa carrière au SC Berre, en Régional 1. L’ailier passé par l’AS Monaco, le SM Caen ou bien l’AS Nancy Lorraine s’est donc rapproché de chez lui, lui qui est originaire de Martigues, aux alentours de Marseille.
« Quand tu vas me demander de choisir entre Marseille et Saint-Étienne, je le dis fort : je prends Saint-Étienne »
On pourrait alors penser qu’il a un lien particulier avec l’OM, comme la majorité des personnes originaires de la région, mais Yohan Mollo a été marqué par son passage à l’ASSE, entre 2013 et 2016. « Qu’est-ce que je garde de Saint-Étienne ? Je dirais de l’amour. Pas de la sympathie, mais de l’amour. C’est vraiment un club que je porte dans mon cœur. Je suis Marseillais, mais quand tu vas me demander de choisir entre Marseille et Saint-Étienne, je le dis fort : je prends Saint-Étienne. Je n’ai pas cette fibre marseillaise à toute épreuve. En fait, ça s’est toujours bien passé parce que j’étais dans une période où on avait de bons résultats. Donc ça ne pouvait que bien se passer. Et aussi parce que les supporters voyaient que l’équipe se donnait, qu’il n’y avait pas de regrets. Même quand on perdait, personne ne comptait ses efforts », a-t-il confié dans un entretien accordé à Capté.
« Quand Thauvin signe, moi, je dois signer à sa place à l’OM »
Une autre explication est peut-être son transfert raté à l’OM en 2013, comme Yohan Mollo l’expliquait dans un live Tik Tok en 2024 : « Il faut savoir que, quand Thauvin signe, moi, je dois signer à sa place à l’OM. Qu'est-ce qui a fait qu’il a signé ? Regarde la connexion entre Labrune et Thauvin, regarde d'où ils sont issus (tous deux sont Orléanais) et tu vas comprendre. Quand un président de club te dit ouvertement : “Je m’en fous, même si je dois mettre 50 millions, l’oseille, il est pas à moi. Je le veux. L’oseille, je m'en fous, je veux un petit de chez moi dans mon équipe”. Moi, encore une fois, je suis co-meilleur passeur, j’ai les stats, j’ai gagné un titre (Coupe de la Ligue avec l'ASSE cette même année, ndlr). Je suis prêt à l’exigence du haut niveau. Tu penses que quand tu te retournes sur cette histoire, tu n'es pas dégoûté du foot ? »