«Marseillais», il préfère un autre club que l’OM : L’annonce qui devrait faire bondir les supporters

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit né dans une ville située pas loin de Marseille, un joueur s’est confié sur son club de coeur, qui n’est pas l’OM. Marqué par son passage dans une autre formation française, le principal intéressé a expliqué que s’il devait choisir entre les deux, il ne choisirait pas le club olympien.

À 36 ans, Yohan Mollo n’en a pas encore terminé avec le football, lui qui poursuit actuellement sa carrière au SC Berre, en Régional 1. L’ailier passé par l’AS Monaco, le SM Caen ou bien l’AS Nancy Lorraine s’est donc rapproché de chez lui, lui qui est originaire de Martigues, aux alentours de Marseille.

Mercato - OM : Un nouveau buteur annoncé pour Habib Beye et c’est «une bonne idée» https://t.co/MlYvzdGjiA — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Quand tu vas me demander de choisir entre Marseille et Saint-Étienne, je le dis fort : je prends Saint-Étienne » On pourrait alors penser qu’il a un lien particulier avec l’OM, comme la majorité des personnes originaires de la région, mais Yohan Mollo a été marqué par son passage à l’ASSE, entre 2013 et 2016. « Qu’est-ce que je garde de Saint-Étienne ? Je dirais de l’amour. Pas de la sympathie, mais de l’amour. C’est vraiment un club que je porte dans mon cœur. Je suis Marseillais, mais quand tu vas me demander de choisir entre Marseille et Saint-Étienne, je le dis fort : je prends Saint-Étienne. Je n’ai pas cette fibre marseillaise à toute épreuve. En fait, ça s’est toujours bien passé parce que j’étais dans une période où on avait de bons résultats. Donc ça ne pouvait que bien se passer. Et aussi parce que les supporters voyaient que l’équipe se donnait, qu’il n’y avait pas de regrets. Même quand on perdait, personne ne comptait ses efforts », a-t-il confié dans un entretien accordé à Capté.