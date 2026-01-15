Transferts au PSG : Luis Enrique dit oui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue d'une première partie de saison largement marquée par les blessures, le PSG pourrait être tenté de se renforcer cet hiver. Interrogé à ce sujet alors qu'il doit encore faire face à quelques absences pour le choc face au LOSC, Luis Enrique confirme qu'il est ouvert à l'arrivée de nouveaux joueurs en janvier.

Le mercato d'hiver est officiellement ouvert depuis le 1er janvier, mais pour le moment, le PSG n'a pas bougé et peu de rumeurs circulent concernant l'arrivée de nouveaux joueurs. Interrogé à ce sujet en marge du choc face au LOSC, Luis Enrique a toutefois ouvert la porte à la possibilité de renforcer son effectif.

Luis Enrique ouvre la porte à des recrues « Le mercato ? Bien sûr, nous sommes ouverts. Mais ce n’est pas pour la défaite, c’est pour tout le temps. On est ouvert au fait de profiter des possibilités. Mais ce que j’ai vu est très positif. On est ouvert pour toutes les possibilités, sans précipitation », lance-t-il en conférence de presse.