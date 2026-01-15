PSG : Le clan Dembélé balance cash sur son mercato !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé a démarré des discussions avec sa direction pour prolonger. Alors que le club de la capitale n'est pas pressé de boucler l'affaire, le numéro 10 de Luis Enrique serait également très détendu. A en croire un proche d'Ousmane Dembélé, il n'est pas du tout préoccupé par sa situation contractuelle.

Lors de l'été 2023, le PSG a officialisé la signature d'Ousmane Dembélé. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a réussi à arracher l'international français au FC Barcelone en levant sa clause libératoire à 50M€.

PSG : Dembélé n'est pas préoccupé par son mercato Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Pour ne pas voir son numéro 10 changer de club dans un avenir proche, le PSG aurait lancé les discussions pour le prolonger. Mais comme l'a annoncé le club de la capitale à L'Equipe, ce dossier est loin d'être urgent pour le moment. « On a le temps », a rappelé le PSG. Mais quelle est la position d'Ousmane Dembélé ?