Mercato : Dembélé, Barcola... La réponse inattendue du PSG !

Amadou Diawara

Le PSG s'active pour prolonger ses joueurs. En ce sens, les hautes sphères parisiennes auraient lancé les contacts avec l'entourage d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, entre autres. Toutefois, le PSG insiste sur le fait que ce deux dossiers ne sont pas urgents. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola étant engagés jusqu'au 30 juin 2028.

Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont rejoint le PSG lors de l'été 2023. Lorsqu'ils ont posé leurs valises à Paris, les deux attaquants français ont paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028.

PSG : Les dossiers Dembélé et Barcola ne sont pas urgents Depuis quelques semaines, la direction du PSG s'active pour sécuriser l'avenir de ses joueurs. En effet, Luis Campos est au travail pour prolonger les joueurs qui sont toujours dans les plans de Luis Enrique. Dans cette optique, le conseiller football du PSG a bougé ses pions pour qu'Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, entre autres rempilent.