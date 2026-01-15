Kylian Mbappé au PSG : Le retour surprise ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En sa qualité de sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps disputera son ultime compétition à la tête des Bleus pendant la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord. Avant le décollage aux Etats-Unis et le camp de base de Boston, son groupe pourrait faire un crochet au Parc des princes pour un match amical le 8 juin. Rendez-vous en terrain connu pour Mbappé ?

Kylian Mbappé aura encore un été bien rempli de l’autre côté de l’Atlantique. Après la Coupe du monde des clubs avec le Real Madrid, c’est la Coupe du monde avec l’équipe de France qu’il disputera sur le sol américain entre le 11 juin et le 19 juillet prochain. Avant d’entamer la plus belle des compétitions de sélection et donc son troisième Mondial, Mbappé prendra part à un premier voyage aux Etats-Unis en mars prochain pour y affronter le Brésil et la Colombie pour deux rencontres d’exhibition.

Une dernière répétition à Nantes puis à Paris ? Pour ce qui est de la préparation à la Coupe du monde programmée début juin avant le coup d’envoi de la compétition, l’équipe de France serait susceptible de se produire à Nantes face à une équipe nationale ayant pris part à la Coupe d’Afrique des nations d’après Julien Froment. Pour ce qui est de la deuxième répétition avant le départ pour les Etats-Unis le 9 juin, Mbappé et les hommes de Didier Deschamps devraient faire un ultime stop à Paris.